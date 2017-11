publié le 07/11/2017 à 08:43

La question européenne demeure incontournable pour Florian Philippot. Dans la charte de son nouveau parti Les Patriotes, dont les 26 chapitres sont présentés mardi 7 novembre, l'ancien bras droit de Marine Le Pen réitère son souhait de voir la France sortir de l'Europe. "On remplacera cette Union européenne par une coopération saine entre les nations. Nous, on veut des liens d'amitié, de coopération et de paix. Mais on veut des liens utiles et démocratiques", insiste l'eurodéputé au micro de RTL.



Il est, selon lui, inutile d'envisager une quelconque transformation de l'UE actuelle : "Il faut arrêter de mentir aux gens. On ne va pas réformer l'Europe. Tout ça, ce sont des mensonges et (...) l'expérience nous montre que ça n'est pas possible. Cela fait quarante ans qu'il est promis aux gens de réformer l'Europe".

Pour appuyer son propos, Florian Philippot prend l'exemple du Royaume-Uni qui "sort de la prison" grâce au Brexit voté en juin 2016. Il salue l'initiative de ce pays qui va négocier ses "propres accords commerciaux" afin de défendre ses "intérêts", en opposition à la situation actuelle européenne "où l'on nous impose les grands traités de libre-échange comme le CETA avec le Canada".