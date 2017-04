Benoît Hamon met en place un simulateur de revenu universel sur son site

publié le 02/04/2017 à 22:56

C'est peut-être la mesure de Benoît Hamon qui interpelle le plus. Le revenu universel, gain de pouvoir d'achat pour les uns et utopie irréalisable pour les autres, est l'un des principaux chevaux de bataille du candidat socialiste. C'est parce que cette proposition est loin d'avoir convaincu tout le monde qu'à trois semaines de l'élection présidentielle, l'équipe de Benoît Hamon a décidé de rendre son impact potentiel plus accessible aux électeurs.



Comme le révèle Libération, un simulateur a été mis au point afin que chacun puisse se rendre compte de ce que le revenu universel changera sur ses propres revenus. Accessible sur le site du candidat "dans quelques heures" selon libération, le simulateur doit permettre à tout le monde, en renseignant ses revenus et les aides auxquelles il a peut-être accès, de savoir à quelle part de ce revenu universel il pourra prétendre.

"On veut montrer aux gens ce que, concrètement, ça changera pour eux dans six mois", explique Julia Cagé, chargée des questions économiques de la campagne de Benoît Hamon, au quotidien national. "Ça ira de 600 euros par mois pour une personne qui ne touche rien – comme les étudiants par exemple – à zéro pour une personne qui touche 2.800 euros brut par mois", détaille-t-elle. Un outil mis en ligne dans une volonté de rendre cette mesure plus concrète : "On a besoin de mieux communiquer et d’aider nos militants, explique l'économiste. Les personnes qu’ils croisent sur le terrain ont encore plein de questions précises."