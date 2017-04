Présidentielle 2017 : un deuxième chèque de plus de 4 millions d'euros pour Fillon

publié le 03/04/2017 à 07:39

Cette semaine, le candidat des Républicains devrait recevoir le deuxième et dernier chèque - le deuxième et dernier virement, en fait - que lui doit l'association de financement de la primaire de la droite et du centre (une structure qui a été officiellement dissoute le 31 mars dernier). Ce chèque ne sera pas de 3 millions d'euros comme annoncé au candidat, mais de 4 millions d'euros et des poussières.



L'organisation de la primaire a, en effet, refait les comptes une bonne fois pour toutes et les bénéfices ont été un petit peu plus importants que prévu. Cette somme rondelette s'ajoute aux 6 millions d'euros précédemment versés au candidat Fillon. Il y a donc plus de 10 millions d'euros au total.

Cette somme est finalement assez proche du plafond budgétaire pour une campagne présidentielle de premier tour, comme nous l'a fait remarquer non sans ironie un organisateur de la campagne. Pour mémoire, les candidats non qualifiés pour le second tour ne peuvent pas engager plus de 16,5 millions d'euros de dépenses dans leur campagne. Quant aux deux finalistes, ils peuvent eux dépenser jusqu'à 22 millions d'euros.