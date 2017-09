publié le 21/09/2017 à 08:54

"Marine veut reprendre la maîtrise complète de son discours, et elle a bien raison", s'est exclamé Gilbert Collard sur RTL jeudi 21 septembre. Pour le député Rassemblement bleu Marine du Gard, le départ du vice-président Florian Philippot est "un événement surinterprété". "Marine lui a retiré ses délégations, elle le remet à sa place égalitaire, la place qu'on a tous, c'est tout. Il a fait le choix de partir."



Invité sur France 2 jeudi 21 septembre, Florian Philippot a annoncé publiquement son départ du parti, après avoir été pendant des années le bras droit de Marine Le Pen. Dernièrement, de nombreuses tensions au sein du clan frontiste s'étaient accumulées : dernière en date, Marine Le Pen lui avait retiré ses délégation de vice-président "chargé de la stratégie et de la communication".

Un acte justifié pour Gilbert Collard. "Les éléments sont très simples. Florian Philippot avait une place médiatique qui à un moment faisait qu'il y avait une confusion des discours" a-t-il déclaré.



Quant aux "vieux démons" du parti abordés par Philippot, pour Gilbert Collard ce ne sont que des illusions : "On voudrait nous faire croire que Philippot s'en va et que les fachos reviennent. C'est absolument déplacé. On ne va pas faire un concours pour savoir qui est facho ou qui ne l'est pas."