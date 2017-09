Code du travail : un traitement sur mesure pour les TPE-PME

publié le 01/09/2017 à 07:26

Les ordonnances réformant le droit du travail ont été dévoilées jeudi 31 août par le gouvernement. C'est clairement du sur-mesure pour les TPE et les PME. Si ce travail n'est pas la révolution copernicienne que laissait entendre l'entourage du président Macron, c'est clairement une opération cohérente. On a tout dit sur l’habileté du pilotage de la négociation. Sur le fond - et c'est évidemment ce qui nous intéresse au premier chef -, tout indique que si les ordonnances concernent les 18 millions de salariés du secteur privé, ce sont ceux qui œuvrent dans les entreprises de moins de 50 personnes qui sont au centre des dispositifs.



Il faut s'en féliciter. C'est là que se trouvent les gisements d'emplois qui font défaut à l’économie française. Nul n'ignore aujourd'hui que nos géants, nos champions du CAC 40 qui sont indispensables à notre puissance économique, ne créent plus d'emplois dans l'Hexagone. Pour ces grosses unités, le problème n'est pas le Code du travail mais plutôt le poids des charges et les lourdeurs administratives.

Les derniers chiffres de l'Insee appuient d'ailleurs cette analyse : 5.000 nouvelles entreprises ont vu le jour en juillet. Un record depuis dix ans. Des activités, déplore l'Insee, trop souvent axées sur la seule préservation de l'emploi du créateur au détriment d'une logique de développement et de recrutement. Si cette nouvelle architecture du code libère des freins, ce ne pourrait être que positif pour l'emploi.



La différence avec la loi El-Khomri tient essentiellement au fait que cette version deux du projet Macron est en priorité orientée vers les petites structures. Elles sont réellement au centre du dispositif. Le meilleur exemple de l'évolution entre les deux textes, c'est par exemple le sort de la négociation du temps de travail dans l'entreprise et son adaptation aux réalités du terrain.

