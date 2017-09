publié le 06/09/2017 à 07:42

Face à la mobilisation contre la loi Travail, le parti socialiste n'a pas réussi à trancher. Divisé comme jamais, le PS a décidé de soutenir les manifestants mais sans se mélanger, sans y aller vraiment. On a du mal à retrouver une boussole au PS. C'est le PS "Et en même temps" : on soutient toutes les mobilisations contre les ordonnances - aussi bien la manif de la CGT le 12 septembre, que la manifestation de Jean-Luc Mélenchon le 23, "et en même temps" on n'appelle pas à manifester. On a ressorti la bonne vieille synthèse molle de l'époque, celle qui permet à chacun de voir midi à sa porte, d'aller manifester le 12 ou le 23 septembre (ou les deux), ou de rester chez soi. Au choix !



C'est comme ça que certains anciens "frondeurs", mais aussi quelques anciens "vallsistes", iront défiler, tout comme le Mouvement des jeunes socialistes (MJS), tandis que d'autres n'iront pas et d'autres encore manifesteront mais devant des préfectures. C'est à n'y rien comprendre. Ou plutôt on comprend qu'au PS on a décidé... de ne décider de rien.

Les socialistes expliquent cela avec des arguments d'une mauvaise foi sans nom. Ils expliquent désormais que c'est "le respect de l'indépendance syndicale" qui justifie de ne pas appeler à descendre dans la rue avec la CGT. Ah bon ! Parce que le PS n'a jamais manifesté aux côtés des syndicalistes ? Pourtant, on a les photos.



Et avec Mélenchon, alors ? Là on explique que les socialistes ne sont pas des "insoumis". C'est vrai. Enfin la vérité c'est que les socialistes (à l'exception des "frondeurs") sont mal à l'aise après avoir voté la loi El Khomri. Cette loi Travail qu'Emmanuel Macron voulait porter quand il était ministre. Le PS est perdu comme jamais il ne l'a été.