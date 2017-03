publié le 28/03/2017 à 09:55

Christiane Taubira roule pour Benoît Hamon. Celle qui avait claqué la porte du gouvernement sur un désaccord important sur la déchéance de nationalité soutient ouvertement le candidat du Parti socialiste et déplore les nombreux ralliements de ministres vers Emmanuel Macron. "La politique doit être lisible pour les citoyens. Et il faut qu'ils comprennent les positionnements des uns et des autres", a-t-elle expliqué dénonçant notamment "En Marche !" comme une mouvement "ni de droite, ni de gauche".



Et parmi les interrogations premières, la place de Manuel Valls. L'ancien premier ministre, battu au second tour de la primaire de la Belle Alliance, refuse aujourd'hui de soutenir Benoît Hamon et pourrait faire un pas de plus vers Emmanuel Macron même si ce dernier affiche officiellement une grande indifférence. "Je ne sais pas quelle est la convergence politique qui signifierait ce ralliement", a-t-elle commenté pointant surtout du doigt des "divergences".