publié le 27/03/2017

"La classe ouvrière ne peut plus servir, même symboliquement, de référence principale à l'action politique de gauche". Ce constat a été formulé par François Hollande, sous le pseudonyme Jean-François Trans, en 1985 dans un ouvrage intitulé La gauche bouge, les "transcourants du Parti socialiste". À 25 jours du premier tour de l'élection présidentielle, de quel côté balance le vote des ouvriers ?



L'Opinion affiche en une, ce lundi 27 mars, que le vote ouvrier est "un vote oublié". "En 2017, près d'un ouvrier sur deux est tenté par un vote en faveur de Marine Le Pen. Environ 17% se tourneraient vers Emmanuel Macron, 15,5% vers Jean-Luc Mélenchon, 12% vers Benoît Hamon et seulement 8% vers François Fillon", explique le journal. Afin de mieux cerner, les raisons du désamour entre les ouvriers et la gauche, la fondation Jean Jaurès a publié une note intitulé "Radiographie des votes ouvriers".

Chômage, délinquance, immigration

Jérôme Fourquet explique que "la domination historique de la gauche est révolue sauf à intégrer l'ensemble des voix d'Emmanuel Macron dans le 'total gauche ' qui, même dans cette hypothèse maximaliste, atteindrait 47%". Pourquoi les ouvriers se tournent-ils vers le Front national ? "Il y a bien sûr le taux de chômage, la délinquance et le poids de l'immigration. Mais aussi la perception du degré de prospérité de sa région", peut-on lire dans les propos retranscris de Jérôme Fourquet. Là où il existe le sentiment d'un progrès économique, d'une évaluation du niveau de vie par rapport aux générations précédentes, le vote Front national est moins élevé".

Depuis combien de temps, les ouvriers se sont-ils éloigné de la gauche ? Jérôme Fourquet indique à L'Opinion que "Jean-Marie Le Pen obtenait déjà ses meilleurs scores parmi les ouvriers : 17% en 1988, 21% en 1995, 23% en 2002. Même en 2007, face à Nicolas Sarkozy, il était à 16%. Et Marine Le Pen en 2012, avait obtenu 33% chez les ouvriers. Ça pourrait être dix points de plus cette année".