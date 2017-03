et AFP

publié le 28/03/2017 à 05:47

À 25 jours du premier tour de la présidentielle, la cote de popularité d'Emmanuel Macron est au beau fixe. Le fondateur d'"En Marche" est en effet la personnalité politique qui suscite le plus l'adhésion des Français devant Jean-Luc Mélenchon, selon un sondage Odoxa diffusé mardi 28 mars. Les deux hommes sont en forte hausse, à l'inverse d'un François Fillon en pleine dégringolade.



Avec 45% d'opinions positives, le candidat d'"En Marche !" gagne 8 points depuis la mi-février et Jean-Luc Mélenchon 7 points. 40% des personnes interrogées dans le cadre de cette enquête pour L'Express, La Presse régionale et France Inter soutiennent le président de la France insoumise ou éprouvent "de la sympathie" à son égard. Malgré la perte de deux points, Benoît Hamon parvient à rester sur le podium (31%) devant Marine le Pen, qui gagne quatre points (29%).

Distancé, François Fillon chute de trois points pour atteindre 19%. L'ancien Premier ministre est désormais la personnalité politique qui suscite le plus de rejet (60%, +10 points), devant Marion Maréchal-Le Pen (55%) et Marine Le Pen (50%). Pour les 83% de Français qui disent s'intéresser à la présidentielle, Emmanuel Macron serait celui qui réalise la meilleure campagne (39%).