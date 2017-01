La présidente du Front national est pleine d'espoir pour "l'Europe continentale" après le Brexit et l'élection de Donald Trump.

Crédit : Roberto Pfeil / AFP Marine Le Pen lors d'un congrès des droites extrêmes et populistes européennes, en Allemagne le 21 janvier 2017

par Eléanor Douet , Avec AFP publié le 21/01/2017 à 19:41

Marine Le Pen, a prédit samedi 21 janvier, lors d'un congrès des droites extrêmes et populistes européennes, une révolte électorale cette année en Europe lors d'une série de scrutins cruciaux. Galvanisée par le Brexit et l'investiture de Donald Trump à la présidence américaine, la présidente du Front national a jugé qu'en 2017 les électeurs français, allemands et néerlandais pourraient "changer la face de l'Europe". "2016 a été l'année où le monde anglo-saxon s'est réveillé. 2017 sera, j'en suis sûre, l'année du réveil des peuples de l'Europe continentale", a-t-elle déclaré à Coblence, en Allemagne, lors d'une réunion de partis membres du groupe Europe des nations et des libertés (ENL) du Parlement européen fondée en 2015.



"Il faut passer à l'étape suivante (...) l'étape où nous serons majoritaires dans les urnes à chaque élection", a proclamé celle qui, selon les sondages, est bien placée pour être au deuxième tour de la présidentielle du printemps en France. Marine Le Pen a une nouvelle fois tiré à boulets rouges sur l'euro, la "tyrannie" de l'UE, la politique migratoire de la chancelière Angela Merkel et salué Donald Trump et le choix des Britanniques du Brexit qui ont été érigés en modèle.



Elle a en outre réaffirmé, en conférence de presse, sa volonté d'organiser, si elle est élue en mai, un référendum sur l'appartenance de la France à l'Union européenne si celle-ci "continue sa fuite en avant et refuse de restituer la souveraineté aux peuples".