publié le 28/11/2016 à 08:03

Au lendemain de l'écrasant succès de François Fillon, l'heure est au rassemblement. Dans la suite du discours de victoire que l'ancien premier ministre a prononcé à son QG, son fidèle soutien Bruno Retailleau, président du conseil régional des Pays de Loire, se dit convaincu que la droite fera bloc pour obtenir l'alternance. Il estime d'abord que le score élevé confère "un élan naturel" pour opérer le "rassemblement" mais il considère également que, malgré une fin de campagne tumultueuse, il n'existe pas "de fracture idéologique comme la gauche". "Il n'y a pas deux droites irréconciliables", assure le sénateur de la Vendée au micro de RTL.





Pour autant, le clan Fillon compte bien défendre le même programme et n'a pas vraiment l'intention de mettre de l'eau dans son vin pour satisfaire les juppéistes. "Fillon a tiré les leçons des échecs précédents : une droite qui avait l'habitude de s'excuser dès que la gauche ou le système haussait le ton. À chaque fois qu'on y a va à tout petits pas, on y va à grands renoncements. Quitte à réformer, autant réformer pour relever la France et remettre en marche l'ascenseur social", prévient Bruno Retailleau.

Dans les prochaines semaines voire les prochains mois, François Fillon va peut-être se constituer une nouvelle garde rapprochée pour affronter la présidentielle. Autrement dit, il va d'ores et déjà imaginer ce à quoi pourrait ressembler son gouvernement s'il accède au pouvoir. Pour le poste de Premier ministre ou de président du parti Les Républicains, le nom de Bruno Retailleau. Mais l'intéressé botte en touche. "Ce n'est pas que ça m'intéresse pas, mais je suis président d'un groupe parlementaire (des Républicains au Sénat, ndlr), d'une région et ça suffit très largement à mon bonheur", assure-t-il, tout en conseillant à François Fillon "d'attendre beaucoup plus tard" pour désigner un heureux élu à Matignon.