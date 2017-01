LE GRAND JURY - Le ministre de l'Intérieur qui a succédé à Bernard Cazeneuve répondra aux questions d'Olivier Mazerolle dès 12h30.

Crédit : Eric FEFERBERG / AFP Bruno Le Roux, le 2 mai 2016

par Marie-Pierre Haddad publié le 08/01/2017 à 10:30

Les premières semaines de Bruno Le Roux à la tête de la place Beauvau auront été marqué par une polémique. Le ministre de l'Intérieur a été attaqué par le Front national et Les Républicains pour sa façon de comptabiliser les véhicules incendiés durant la nuit de la Saint-Sylvestre. Selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur Pierre Henry Brandet, "945 véhicules ont fait l'objet de dégradations par incendie durant la nuit de la Saint-Sylvestre, certains étant totalement détruits, d'autres étant plus légèrement atteints". Le nombre de voiture incendiées (804 en 2015) a ainsi augmenté de plus de 17% par rapport à l'an passé.



Le 5 janvier dernier, le nouveau ministre a présenté ses vœux aux policiers de France, à Lille. Il en a profité pour saluer "le très grand succès de l’opération le démantèlement du camp de Calais". Concernant, le travail des forces de l'ordre, le ministre a précisé comprendre ce que les policiers ressentent "des moments de lassitude ou de découragement, face à l’ampleur de la tâche et au caractère endémique de certaines formes d’insécurité, notamment les trafics", comme le rapporte La Voix du Nord.

Bruno Le Roux est l'invité du Grand Jury à partir de 12h30.