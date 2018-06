Brigitte Macron à Solidays pour les 20 ans du festival engagé contre le sida

et AFP

Brigitte Macron s'est rendue vendredi 22 juin à Solidays, pour l'ouverture du festival engagé dans la lutte contre le sida, qui célèbre cette année son vingtième anniversaire. Sur les pelouses de l'hippodrome de Longchamp, où se tient le festival jusqu'à dimanche, la première dame a visité les lieux accompagnée des deux marraines de Solidays, la journaliste Maïtena Biraben et l'humoriste Claudia Tagbo.



L'épouse du chef de l'État est restée près d'une heure et demie sur le site. Une présence saluée par le directeur de Solidays, Luc Barruet, qui espère "maintenant la visite du président de la République (...) qui serait un beau geste pour le travail de tous les bénévoles", a-t-il martelé lors d'une conférence de presse.

Sur place, Brigitte Macron a rencontré les associations qui s'engagent dans la lutte contre le maladie, mais également des bénévoles, avec qui elle a discuté quelques minutes. Puis le village des artistes où elle s'est entretenue avec la chanteuse Camille, dont elle "connaît bien le répertoire", a-t-elle confié. Au même moment, une délégation de parlementaires, dont une trentaine de jeunes députés de tous bords politiques, est arrivée en bus.

Un record de fréquentation pour les 20 ans ?

"Nous voulions que les élus soient présents à l'occasion des 20 ans de Solidays, pour participer à l'opération mais aussi pour aller à la rencontre des citoyens qui s'engagent, les bénévoles, les artistes et surtout les associations", a souligné à l'AFP le vice-président de l'Assemblée nationale Hugues Renson.



"Nous sommes très bien partis pour battre notre record d'affluence, celui de 2016", a annoncé le directeur du festival. Cette année-là, le festival avait accueilli près de 204.000 spectateurs. "Une très bonne nouvelle", alors que l'année dernière la fréquentation était en baisse, notamment en raison de l'offre de plus en plus importante en matière de festivals à Paris.