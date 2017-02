et Elizabeth Martichoux

publié le 22/02/2017 à 08:51

La nomination de Nicolas Sarkozy au conseil d'administration du géant hôtelier français AccorHotels, pour présider un comité de stratégie internationale, enchante son ancien bras droit Brice Hortefeux. "Il a été sollicité par une grande entreprise française, de rayonnement mondial", se satisfait l'ancien ministre de l'Intérieur, au micro de RTL.



"Reconnaissez que c'est assez rare qu'un responsable politique français soit réclamé par de grands responsables et de grandes équipes dirigeantes d'entreprises. Peut-être faut-il y voir la reconnaissance de son expertise, de ses connaissances et de ses analyses sur le plan international. C'est donc un signal positif", ajoute Brice Hortefeux.

Constatant qu'une telle reconversion est inédite pour un ancien président de la Ve République, le député européen considère que cela "rappelle que Nicolas Sarkozy n'est pas dans les codes et n'est pas dans les normes". Enfin, il trouve "sain" le fait qu'un "responsable public ait plusieurs vies". Selon lui, "c'est révélateur du tempérament de Nicolas Sarkozy" qui, malgré tout, garde un œil attentif sur la politique, en atteste sa récente entrevue avec François Fillon. S'il est "aujourd'hui libéré de toute préoccupation électorale" depuis son élimination remarquée au premier tour de la primaire de la droite, l'ancien président est "attentif comme citoyen à l'alternance, à son succès et à ce qu'il serait susceptible de la remettre en cause", selon Brice Hortefeux.