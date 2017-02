publié le 22/02/2017 à 08:05

La droite charge Emmanuel Macron. Au micro de RTL, l'élu sarkozyste Brice Hortefeux a vilipendé le programme du leader du mouvement En Marche. "Très concrètement, il n'est pas prêt", estime l'ancien ministre de l'Intérieur qui apporte une attention très particulière aux thèmes régaliens : "Avec Macron, je trouve de l'aveuglement, des contradictions et des silences".



Il livre ainsi trois exemples : "Il récuse la prolongation de l'état d'urgence, mais en même temps il demande à ce qu'il y ait davantage de moyens d'actions pour la police. (...) Il met exactement sur le même plan, ce qui est hallucinant, l'évolution grave de la délinquance et les violences policières. Pardon, mais elles ne sont pas de la même nature. (...) Dernier exemple : le terrorisme. Il n'en dit que quelques mots et à aucun moment ne figure la mention de la dérive de l'islam radical. Il n'y a donc dans ses yeux aucun lien entre terrorisme et dérive de l'islam".

Selon un sondage Elabe diffusé mardi 21 février par BFMTV et L'Express, Emmanuel Macron est en nette baisse dans les intentions de vote au premier tour. Avec 17% à 18,5% et une chute de cinq points, il est désormais en troisième position derrière François Fillon (20% - 21%) et Marine Le Pen (27% - 28%).