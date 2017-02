publié le 21/02/2017 à 18:14

Nicolas Sarkozy rejoint le Conseil d’administration de AccorHotels pour accompagner la vision internationale du groupe, a-t-on appris selon un communiqué de l'entreprise. "Dans le cadre de l’accélération de la stratégie d’expansion du Groupe et du portefeuille de ses marques à l’international, le Conseil d’administration, réuni ce jour, a décidé de se doter d’un Comité Stratégie Internationale, dont la mission portera sur le développement du réseau et des marques AccorHotels à travers le monde, ainsi que la promotion des atouts du tourisme français et de la destination France à l’international."



Nicolas Sarkozy prendra la suite de Nadra Moussalem, un ancien administrateur du groupe. "M. Nadra Moussalem d’avoir accompagné la transformation de AccorHotels en ayant été un actionnaire fort et actif et en siégeant au Conseil d’administration pendant 12 années. Le Conseil a coopté en remplacement, à l’unanimité et à effet de ce jour, M. Nicolas Sarkozy en qualité d’administrateur indépendant, pour la durée restant à courir des fonctions de M. Moussalem, soit jusqu’à l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2018", précise AccorHotels.

Nicolas Sarkozy présidera le Comité Stratégie Internationale. "Je suis très heureux de participer au développement et au rayonnement international de AccorHotels, un des fleurons des entreprises françaises. La réussite de ce Groupe et la qualité de son management en font une des plus belles vitrines du paysage économique français", a déclaré Nicolas Sarkozy. Et le PDG du groupe, Sébastien Bazin, de se réjouir : "L’expertise internationale de Nicolas Sarkozy et sa parfaite connaissance des enjeux géopolitiques mondiaux seront de formidables atouts pour le Groupe".