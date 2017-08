publié le 30/08/2017 à 09:36

C'en est trop pour Benoît Hamon. L'ex-candidat socialiste à la présidentielle monte au créneau face aux accusations de ses anciens camarades, selon lesquelles il aurait détourné une partie des 15 millions d'euros dépensés lors de sa campagne. D'après le "Canard Enchaîné" daté de ce mercredi 30 août, il les aurait menacé de "balancer la vérité" sur les campagnes de Ségolène Royal en 2007, et de François Hollande en 2012.



Selon les informations du journal satyrique, le candidat malheureux à la présidentielle a fait appeler les soutiens de François Hollande, les premiers à l'attaquer. Le message est clair : "Si vous continuez, on balance toute la vérité sur la campagne présidentielle de Ségolène Royal et de François Hollande. Et on en connaît beaucoup."

Depuis la publication des comptes de campagne présidentielle de tous les candidats par la Cour des comptes, Benoît Hamon fait l'objet de critiques plus ou moins virulentes au sein du parti socialiste, qu'il a quitté début juillet. Ses anciens camarades, dont Julien Dray qui a explicitement demandé sur LCI un audit de ses comptes, le soupçonnent d'avoir utilisé une partie des 15 millions d'euros pour financer son nouveau mouvement, le M1717.