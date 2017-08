publié le 11/08/2017 à 12:28

En termes de budget alloué à la campagne présidentielle, Benoît Hamon se place en deuxième position après Emmanuel Macron, a-t-on appris lors de la publication des comptes de campagne au Journal officiel, déposés auprès de la Commission nationale des comptes de campagne. La note s'élève à un peu plus de 15 millions d'euros, soit un peu moins de deux millions qu'Emmanuel Macron, qui en a dépensé 16,7 millions.



Dans les rangs du Parti socialiste, que le candidat déçu à la campagne présidentielle a depuis quitté pour fonder sa propre formation politique, les ténors sont mécontents. Sur le plateau de LCI, mercredi 9 août, Julien Dray a réclamé un audit des comptes de campagne, anormalement élevés selon lui.

"J'ai lu ce chiffre, et je pense que nous sommes un certain nombre à avoir beaucoup d'interrogations sur la manière dont a été géré ce budget de la campagne présidentielle", a asséné le socialiste, par ailleurs porte-parole du PS. L'ancien député a ainsi plaidé pour un audit, "correct, honnête. (...) On ne peut pas dépenser l'argent et s'en aller", a-t-il rajouté.

Les proches de Benoît Hamon montent au créneau

Dès la déclaration de Julien Dray, les proches de Benoît Hamon se sont élevés pour défendre la sincérité des comptes du candidat socialiste élu lors de la primaire de la Belle Alliance Populaire. Trois anciens cadres de l'équipe de campagne de l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Régis Juanico, Mathieu Hanotin et Bastien Recher se sont fendus d'une tribune dans Libération, évoquant une campagne "sérieuse et sobre" et dénonçant une "cabale" générée par la défaite de Benoît Hamon.



Au micro de RTL ce vendredi 11 août, Bastien Recher, l'ancien secrétaire général administratif de la campagne présidentielle de Benoît Hamon, dénonce un règlement de comptes. Pour lui, la publication des comptes par la Commission nationale des comptes de campagne "vaut tous les audits" et la demande de Julien Dray correspond à une volonté de "salir". "Ça vient aussi de quelqu'un qui essaie de se racheter une place dans l'actuelle direction collégiale, en faisant du buzz à bon prix. (...) On parle quand même de quelqu'un qui n'a absolument pas fait campagne, qui a quand même à un moment multiplié les déclarations d'amour pour Macron. (...) C'est facile d'accuser Benoît Hamon, qui a quitté le PS, de tous les maux aujourd'hui", a taclé Bastien Recher.

"Une opération de diversion" pour Yannick Jadot

Toujours à l'antenne de RTL, Yannick Jadot a réitéré son soutien au candidat qu'il avait rallié lors de la présidentielle. "Ce sont des affaires de socialistes", a dénoncé l'eurodéputé écologiste, accusant Julien Dray, proche de François Hollande, de vouloir construire "une opération de diversion, plutôt que de faire l'audit de ce quinquennat calamiteux".



Les hamonistes ne sont d'ailleurs pas les seuls à défendre Benoît Hamon. Sur Twitter, le député Luc Carvounas, ancien vallsiste, a fait part de sa consternation. "Franchement, si c'est ça le débat politique à la rentrée... C'est comme si on demandait un audit de la BAP (Belle Alliance populaire, ndlr) au vu du résultat, évidemment non !", a-t-il écrit sur le réseau social.