MINUTE PAR MINUTE - Benoît Hamon et Manuel Valls débattent pour la dernière fois avant le second tour de la primaire de la gauche.

Crédit : JOEL SAGET / AFP Benoît Hamon et Manuel Valls, qualifiés pour le second tour de la primaire de la gauche

par Marie-Pierre Haddad publié le 25/01/2017 à 20:31

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Benoît Hamon et Manuel Valls ont multiplié les attaques à l'encontre de l'un et de l'autre dès l'annonce de leur qualification pour le second tour de la primaire de la gauche. Les deux candidats se sont répondus par médias interposés sur le revenu universel. Cette proposition est défendue avec ferveur par Benoît Hamon, tandis que Manuel Valls juge qu'elle mènerait à la "ruine du budget" de la France.



Le sujet de la laïcité a aussi alimenté les commentaires des deux hommes politiques. L'ancien ministre de l'Éducation a affirmé qu'un "poison" était "distillé" par l'ancien premier ministre et ses proches. Ce dernier avait dénoncé sa position "ambiguë" sur l'islamisme radical. Soutien de Manuel Valls, Malek Boutih accuse Benoît Hamon d'être "en résonance avec une frange islamo-gauchiste". Face à la virulence de leurs propos, Jean-Christophe Cambadélis a rappelé que les candidats devaient maintenir un "climat serein et apaisé dans les débats".

Suivez en direct le débat de l'entre-deux tours

21h46 - Sur les impôts que prévoient les candidats :



Benoît Hamon souligne un nouveau point de désaccord avec Manuel Valls. "Les investissements que l'on va consentir pour passer ce qui figurent dans mon projet, cela coûte de l'argent mais ils permettent de doublier les emplois dans l'agriculture. Tout cela a un impact positif sur la croissance (...) Les choix d'investir doivent être mesurés. je vous parle de n'augmenter aucun impôt mais assumer de discuter avec nos partenaires européens".



21h36 - Benoît Hamon met en avant sa proposition sur un plan sport-santé. Il "généralise une culture de l'activité physique même légère" et ajoute que l'objectif est de "maintenir en bonne santé les personnes sans avoir à dépenser beaucoup pour les soigner (...) Dans quel environnement faisons-nous grandir nos enfants ? Quel monde allons-nous leur laisser ? Les perturbateurs endocriniens provoquent des cancers (...) On négocie avec des banquiers, pas avec la nature ! (...) On ne négocie avec les banquiers, pas avec la nature. Ma priorité c'est la dette environnementale".



Manuel Valls prend la parole : "Je pense que nous pouvons être capable d'assumer devant les Français de nouvelles dépenses en matière de sécurité, de justice, de défense".



21h25 - Benoît Hamon répond aux journalistes sur le budget du revenu universel : "Je propose dans la première étape du revenu universel d’existence se concentre sur les 18-25, sans conditions de ressources. Cela coûte 45 milliards d'euros. Je le finance comment ? Ça ne coûte pas un euro aux caisses de l'État. Je propose qu'il y ait une simplification de la fiscalité sur la patrimoine, immobilier et financier, sous la forme d'un impôt unique sur les actifs nets. Deuxième étape, je propose que nous discutions avec les partenaires sociaux des conditions dans lesquelles ce revenu sera mis en place. C'est un transfert de richesse".



Réponse de Manuel Valls : "Nous avons augmenté le RSA et malgré des difficultés budgétaires, nous avons tenu bon (...) 600.000 personnes supplémentaires bénéficient enfin d'une couverture d'une complémentaire santé. Il faut aller plus loin, d'où la fusion des minimas sociaux (...) Quand vous rencontrez quelqu'un au RSA, il veut travailler". D'après lui, Benoît Hamon "passer le message : 'On renonce à la société du travail, on accepte le chômage'. Le coup est exorbitant. Ça coûterait dans le temps long 300, 400, 450 milliards".



"Je suis le candidat de la feuille de paie et je ne veux pas que Benoît Hamon soit le candidat de la feuille d'impôt", ajoute-t-il.



21h19 - Manuel Valls reprend la parole : "Il y a un problème de compétitivité (...) C'est pour cela que nous avons fait le choix de la compétitivité en baissant le coût du travail, en investissant dans la formation... Nous avons arrêté le déclin dans l'industrie et les investissements ont repris. Il faut continuer. je ne crois pas à la raréfaction du travail. C'est une thèse défendue par Benoît Hamon. Notre responsabilité, c'est de préparer l'avenir par ces changements, ces mutations".



Le revenu universel est "un message de découragement". La gauche c'est le rapport au travail, à l'industrie et la création. Je tire aussi les leçons de ce que l'on me dit depuis cinq ans (...) La mesure de supprimer la défiscalisation des heures supplémentaires s'était traduit par la perte de pouvoir d'achat (...) Je ne reprocherais jamais à Benoît Hamon de réfléchir. L'idée du revenu universel est une très vielle idée, défendue par la gauche", ajoute-t-il.



Il défend son projet de "revenu décent". "Toujours avec ce lien avec le travail, de dignité qu'il procure. L'idée de distribuer la même somme à chacun, au delà même du coût budgétaire, me paraît s'éloigner de l'idée que j'ai du travail et que je crois, les Français ont", explique-t-il.



21h12 - Sur le temps de travail, les deux candidats défendent des projets différents.



Manuel Valls affirme croire "toujours à la nécessité d'avoir un temps de travail prévu par la loi . Ensuite il y a la négociation dans l'entreprise qui permet l’aménagement du temps de travail". "Je propose de supprimer les cotisations sur les heures supplémentaires pour créer du pouvoir d'achat. Mais il ne faut pas le faire avec les cotisations patronales", ajoute-t-il.



Benoît Hamon affirme "avoir un désaccord avec Manuel Valls". "Je pense que tu n'as à opposer aux études que ta foi. Ta croyance qu'il ne va pas y avoir de raréfaction du travail. Elle a commencé, il faut anticiper un processus, quitte à ce qu'on se trompe demain (...) Il faut équiper les jeunes actifs. Ce qu'ils vivent dans le travail n'a plus rien à voir avec nous". "Il faut s’intéresser aux situations vécues", affirme le candidat qui souhaite que le burn-out soit reconnu comme une maladie professionnelle.



21h08 - Benoît Hamon défend son projet numérique : "Cette révolution numérique est une bonne nouvelle si elle permet de produite tout ce dont nous avons besoin avec moins de travail humain (...) Il faut savoir comment nous partageons le travail. Il est partagé de façon très inégalitaire".



Manuel Valls détaille son projet de "société du travail" : "Je suis convaincu que le travail ne va pas disparaître. Il va changer et prendre d'autres formes. On le voit avec la montée de l'auto-entrepreneuriat. Notre responsabilité, c'est de voir loin".



21h03 - Les deux candidats commencent par une introduction d'une 1 minute 30 chacun.



Benoît Hamon rappelle les points principaux de son programme avec le revenu universel et l'écologie : "La gauche doit tourner le dos à l'ordre ancien. Il faut qu'elle propose un futur désirable.Ce futur désirable, il ne dépend que de nous". Il explique que le candidat de la gauche devra affronter "la droite totale de François Fillon" et "le projet nationaliste et xénophobe de Marine Le Pen".



Manuel Valls déclare : "Je veux dire mon plaisir d'être ici (...) Nous sommes là pour nous dire quels sont les points communs et les différences. C'est un vrai choix proposé aux électeurs de gauche". Il ajoute que "la victoire est possible" mais qu'il faut "dire la vérité aux Français"



21h - Le débat débute.



20h56 - Après de longs jours de polémique, le nombre de participants au premier tour de la primaire de la gauche est de 1.655.919 personnes.



20h42 - Benoît Hamon est arrivé sur le plateau.

Benoît Hamon découvre le plateau de #PrimaireLeDebat pic.twitter.com/H4VyE6Hg52 — TF1 Le JT (@TF1LeJT) 25 janvier 2017

20h31 - Pourquoi Manuel Valls a-t-il attaqué frontalement Benoît Hamon sur le revenu universel ?

20h16 - Selon Alain Duhamel, "Valls devra se montrer offensif, Hamon défensif". Une analyse à retrouver en vidéo, ci-dessous.

> Alain Duhamel : "Durant le débat, Valls devra se montrer offensif et Hamon défensif" Crédit Média : RTLnet

20h08 - Les échanges devraient durer au maximum jusqu'à 23h30, et s'articuleront en trois parties. Le programme économique des deux candidats sera tout d'abord abordé avec focus sur les propositions de Benoît Hamon et de Manuel Valls concernant le travail. Les candidats parleront ensuite d'écologie, l'une des priorités de Benoît Hamon. La soirée se terminera par des questions sur le terrorisme et la sécurité, des thèmes chers à Manuel Valls. L'international sera également abordé en toute fin de débat.

20h - Découvrez qui sont les journalistes du dernier débat