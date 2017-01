Le favori du second tour de la primaire est revenu sur sa réponse jugée ambiguë à un reportage de France 2 à Sevran (Seine-Saint-Denis).

25/01/2017

"La laïcité, ce n'est pas un dogme de plus, ça n'est pas la religion de ceux qui n'ont pas de religion, c'est l'art de vivre ensemble." Chose rare s'il en est, Benoît Hamon, qui ne ménage pas ses critiques à l'égard du gouvernement, a pris pour référence François Hollande pour défendre sa vision de la laïcité. "La loi de 1905, toute la loi de 1905, rien que la loi de 1905 et les articles de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, l'article 10 en plus. Cette loi est sans doute l'une des plus belles lois de la République."



S'il est élu président de la République, Benoît Hamon ne veut en rien l'amender. "Elle est complète, elle nous permet de résister à ceux qui testent sur le terrain de la République, ou dans les hôpitaux en demandant qu'on ne soit pas soigné par une femme, dans des cafés quand aujourd'hui on dit aux femmes 'n'y rentrez pas' (...)"



Benoît Hamon ne cite pas cet exemple au hasard. Depuis le soir du premier tour dimanche 22 janvier, le finaliste de la primaire a été taxé d'ambiguïté par les partisans de Manuel Valls sur la laïcité. Il n'avait pas expressément condamné l'absence de mixité constatée par une équipe de France 2 à Sevran (Seine-Saint-Denis). "J'ai bien vu le procès qui m'a été fait aussi. Florian Philippot, Marine Le Pen... Aujourd'hui, les arguments du Front national sont repris contre moi, (alors) que j'ai l'immense, l'immense privilège comme Alain Juppé d'être moqué par les réseaux sociaux par des prénoms qui sont des prénoms d'origine maghrébine ou arabe. On voit bien les procès qui nous sont faits."