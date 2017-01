Pour arbitrer les échanges entre Benoît Hamon et Manuel Valls, trois journalistes reprennent du service : David Pujadas, Alexandra Bensaïd et Gilles Bouleau.

25/01/2017

On prend les mêmes et on recommence. Pour l'ultime débat de la primaire de la gauche, celui de l'entre-deux tours entre Benoît Hamon et Manuel Valls, les trois journalistes aux commandes de l'émission sont les mêmes qui ont officié pour le dernier débat de la droite. À partir de 21 heures, ce mercredi 25 janvier, les deux finalistes répondront ainsi aux questions d'Alexandra Bensaïd, Gilles Bouleau et David Pujadas. Un rendez-vous organisé par TF1, France 2 et France Inter, et à écouter simultanément et en intégralité sur l'antenne de RTL.



Gilles Bouleau n'est plus à présenter. Présentateur phare du journal de 20 heures de TF1, il avait déjà assuré la présentation du premier débat de la primaire. Quant à David Pujadas, d'habitude aux commandes des journaux télévisés de France 2, il s'est illustré lors du troisième et dernier débat avant le premier tour.



Pour les accompagner, Alexandra Bensaïd est en revanche moins identifiée du grand public. Journaliste spécialisée sur les questions économiques, elle exerce depuis 1997 sur les ondes du service public, où elle produit actuellement une émission appelée On n'arrête pas l'éco. Passée par Sciences Po, la Columbia University de New York et le Centre de Formation des journalistes (CFJ), elle assure dans les colonnes du magazine M du Monde n'avoir "pas ressenti de pression particulière" lors de son premier grand passage à la télévision, pour arbitrer le débat entre Alain Juppé et François Fillon. Elle dit par ailleurs avoir eu en tête de "donner les clés de compréhension pour que les gens soient libres de penser et de choisir".