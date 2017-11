publié le 03/11/2017 à 08:59

Il y a de quoi être épaté par les progrès en communication de l'Élysée. On le sait, la communication, en politique, c'est au moins la moitié du boulot. Faire savoir est au moins aussi important que de faire tout court. La communication est un art, pas tout à fait une science exacte, et un art difficile. Or, ces derniers jours, Emmanuel Macron, qui n'a pas toujours eu que des succès, nous a montré qu'il savait faire.



Son coup de maître : la légion d'honneur ! Jeudi 2 novembre, dans un conseil des ministres au milieu des vacances, lendemain d'un jour férié - le jour des morts - le chef de l'État a décidé de faire savoir qu'il allait tout revoir pour l'attribution de la légion d'honneur. Ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que l'on a parlé du conseil des ministres.

Emmanuel Macron va réduire le nombre de légions d'honneur et sera beaucoup plus exigeant pour redonner du sens à tout cela. Rien que du bon sens, mais rien de franchement fondamental. L'Élysée a beau expliquer que ce n'est pas un sujet accessoire pour Emmanuel Macron... Qui peut être contre ? Personne. Est-ce que cela va changer le quotidien des français ? Absolument pas. En fait, cela vient juste alimenter les discussions. À peu de frais. La légion d'honneur, c'est un petit débat assuré, sans aucune conséquence. Cela permet d'occuper l'espace médiatique...