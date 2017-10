"Mélenchon devrait se méfier de Wauquiez", estime Olivier Bost

publié le 30/10/2017 à 08:49

Si vous aimez lorsque ça cogne en politique, avec des phrases assassines, vous avez sûrement adoré Laurent Wauquiez, dimanche 29 octobre dans Le Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI. La place d’opposant numéro 1 est en jeu. Jean-Luc Mélenchon devrait se méfier. À ce petit jeu, le candidat à la présidence des Républicains a décidé de ne pas jouer le match à moitié. Laurent Wauquiez, quand il s’y met, est une brute !



Pour Laurent Wauquiez, Emmanuel Macron est "un petit président arrogant et capricieux".

Pas très sympathique comme jugement... Ou encore quelqu’un qui, dès qu’on ose le contester, hausse le ton et vous demande de vous taire. Pour Laurent Wauquiez, Emmanuel Macron "c’est le désert de l’âme", "c’est un vide". Encore pire : le chef de l’État n’a "pas d’amour charnel de la France", il a même "une haine de la province". Je vous en rajoute ? Non ce n’est pas la peine... Ce qui est évident, c'est que Laurent Wauquiez va chercher Emmanuel Macron sur un terrain très personnel.



Il s'agit de remettre du clivage mais aussi de provoquer, de faire mal. Wauquiez dit aussi ce qu’il sera, en tant qu'opposition : une "droite forte", pas à "l'eau tiède", comme il dit. Une droite qui parle de fierté et d’identité nationale. Un terrain sur lequel, effectivement, Emmanuel Macron n’ira jamais. Cette stratégie fait dire à François de Rugy, le président de l’Assemblée nationale, que Laurent Wauquiez "fait du Donald Trump".