publié le 02/11/2017 à 11:12

C'est un ruban rouge qui a un peu perdu de son éclat, au fil du temps. Emmanuel Macron veut revaloriser la Légion d'honneur. Créée par Napoléon en 1802, cette décoration honorifique a tendance à être épinglée un peu partout. C'est bientôt fini. En conseil des ministres, jeudi 2 novembre, le président de la République va limiter le nombre de décorations remises.



Terminé le caractère automatique. Ce n'est pas parce qu'une personnalité aura été ministre, ambassadeur, médaillé olympique ou champion du monde de football qu'elle méritera d'office la Légion d'honneur. Idem pour celles et ceux qui auront soutenu tel candidat ou rendu tel service. À l'Élysée, on explique que cet emblème du pouvoir est une marque d'engagement et que le mérite doit être désormais le seul et unique critère retenu.

Pour la prochaine promotion en janvier, il sera demandé à l'ensemble des ministres de déterminer une liste de 600 noms. Des personnalités dont le dossier sera ensuite méticuleusement instruit. Au final c'est Emmanuel Macron, lui-même, qui choisira les plus méritants.



Le 14 juillet dernier, il n'avait par exemple retenu qu'une centaine de noms alors que 600 dossiers avaient été préparés. Moins de Légion d'honneur, ce sera donc aussi moins de cérémonies, de buffets dans la salle de l'Élysée. François Hollande, qui en était très friand, les enchaînaient, remettant les Légions comme on distribue des pin's. En cinq ans, sous son quinquennat, plus de 17.000 rubans rouges auront été épinglés. Il est pourtant dans la moyenne basse des Présidents.