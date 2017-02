Emmanuel Toula était sur les lieux de la manifestation en soutien à Théo, le 11 février à Bobigny. Lorsque des heurts ont éclaté, c'est lui qui a sorti une fillette de 6 ans d'une voiture qui prenait feu.

L'enfant de 6 ans était tétanisée, samedi 11 février, lorsque le véhicule dans lequel elle se trouvait à Bobigny a commencé à prendre feu. En marge de la manifestation de soutien à Théo, jeune homme victime d'un viol présumé à Aulnay-sous-Bois, plusieurs casseurs ont provoqué une série d'incidents. Des véhicules ont été incendiés. Une fillette de 6 ans se trouvait dans une des voitures prises pour cible. Elle a été secourue par Emmanuel Toula, un adolescent de 16 ans, présent au rassemblement. Au micro de RTL, il raconte ce qu'il s'est réellement passé ce 11 février. "La mère de famille sort de la voiture, elle va prendre son petit garçon, elle va courir, complètement apeurée, et dans la précipitation elle oublie sa petite fille", raconte-t-il. "Donc moi, je vois tout cela, je suis complètement tétanisé, je ne comprends pas ce qu'il se passe, je vois qu'il y a de la fumée noire qui sort du moteur et ça ne présage rien de bon".



En début d'après-midi samedi, la manifestation se déroulait dans le calme. Ce n'est que sur les coups de 17 heures que les choses ont commencé à dégénérer. Un peu plus d'une centaine d'individus a notamment pris pour cible les forces de l'ordre qui encadraient l'événement. "Il y'avait beaucoup de jeunes qui étaient cagoulés pour la plupart. Ils étaient très très excités, très violents, ils avaient des projectiles, ils avaient des battes de baseball", se souvient Emmanuel Toula. La préfecture de police a d'abord indiqué avoir sauvé la fillette, mais le jeune homme a tenu à "rétablir la vérité", en racontant ce qu'il s'était réellement passé, il est bel et bien le sauveur de la petite fille. Mais il le dit et l'affirme, "j'ai fait ce que je devais faire, je ne suis pas un héros".