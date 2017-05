publié le 17/05/2017 à 21:13

Les réactions se multiplient à gauche et à droite après l’annonce de la composition du gouvernement ce mercredi 17 mai. Pour le premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, “la gauche est une caution” pour ce gouvernement composite. Olivier Faure, chef de file des députés PS, se veut plus mesuré : "C’est un gouvernement qui est et de droite et de gauche, donc il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles."



"C’est un gouvernement qui est dirigé par Édouard Philippe, un Normand, donc je dirais, c’est un gouvernement p’être ben que oui, p’têtre ben que non", ironise le parlementaire de Seine-et-Marne. Le député regrette également que "Bercy ait été cédé aux Républicains". "Des gens qui ont combattu très vigoureusement le projet d’Emmanuel Macron", ajoute Olivier Faure.

Le socialiste salue cependant la nomination de François Bayrou à la Justice. “Je me réjouis vraiment d’avoir un ministre qui correspond aux réponses qu’on peut attendre d’un ministre de la Justice”, confie-t-il sur notre antenne.