publié le 27/03/2017

Une telle affluence que son meeting a commencé avec 30 minutes de retard... Jean-Luc Mélenchon a remporté un franc succès à Rennes dimanche 26 mars où plus de 9.300 personnes s'étaient inscrites sur Facebook pour cette occasion. Et la salle du Liberté où le leader de la France insoumise avait donné rendez-vous était visiblement trop petite.



France 3 Bretagne rapporte que la salle peut contenir 4.800 places mais à 14 heures soit une heure avant le début du meeting, elle était déjà pleine. Les organisateurs ont donc dû réquisitionner la salle de l'étage et plusieurs milliers de personnes se sont également amassés à l'extérieur, sur l'esplanade Charles de Gaulle, face à un écran qui avait été placé sans l'accord de la mairie.

Dès sa prise de parole, le candidat a par ailleurs regretté que la mairie de Rennes n'ait pas accepté l'installation d'un écran géant à l'extérieur. Selon une responsable de l’événement, il y avait "5.000 personnes à l'intérieur et 5.000 à l'extérieur".



La ville de Rennes sera donc la première étape du tour de France en car, une initiative que le candidat a lancé dimanche et qui a pour objectif de partir à la rencontre des électeurs sur les routes de France, afin de convaincre dans cette dernière ligne droite avant le premier tour. Les équipes de Jean-Luc Mélenchon ont donc investi dans un 3.5 tonnes en cette occasion qui va parcourir plus de 3.000 kilomètres à travers la France.

Merci à toutes celles et tous ceux qui se sont déplacés à #Rennes.

Nous étions 10 000 pour l'#AvenirEnCommun ! #JLMRennes #LaForceDuPeuple pic.twitter.com/wYgwsKcuiy — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 26 mars 2017

Prises au même moment : la file ne cesse de grandir alors que la salle est pleine ainsi que l'espace extérieur devant l'écran ! #JLMRennes pic.twitter.com/K9PtZONbdP — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 26 mars 2017