publié le 16/02/2017 à 19:31

Cette journée du 16 février marque un tournant dans la campagne présidentielle. La décision du parquet financier d'écarter un classement sans suite signifie que "jusqu'au bout, François Fillon devra mener campagne avec le boulet de l'affaire Penelope", explique Alain Duhamel. En pleine dégringolade dans les sondages, la dynamique semble en effet ne plus être du côté de l'ancien Premier ministre. Il risque ainsi d'entrer "dans le rôle terrible (...) du troisième homme de la campagne : celui qui est tout près du but, mais qui n'y arrive pas", selon l'éditorialiste.



Un sondage réalisé par Ipsos-Cevipof-Le Monde accrédite cette hypothèse en voyant Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affronter au second tour. Même si la frontiste divise, "elle dispose d'un électorat en granit (...) qui lui reste acquis donc elle sera au second tour", abonde Alain Duhamel. Quant à Emmanuel Macron, s'il apaise et rassemble, "il a un électorat en argile, friable, dont on se dit qu'il ne résistera pas à trop de sorties de routes".

Enfin, le sondage place Benoît Hamon au-dessus de Jean-Luc Mélenchon, ce qui "n'est pas du tout une surprise" pour Alain Duhamel. D'apparence sympatrique, l'ancien ministre fait en plus partie de l'extrême-gauche du Parti socialiste, ce qui complique les choses pour le président de la France insoumise. En s'adressant aux écologistes et à l'extrême gauche, à l'inverse d'un Jean-Luc Mélenchon dont le "narcissisme révolutionnaire" le conduit à considérer que le rassemblement ne peut avoir lieu qu'autour de lui, Benoît Hamon mène une campagne plus intelligente.