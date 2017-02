publié le 16/02/2017 à 12:35

Benoît Hamon mise sur la transparence de sa campagne, en pleine affaire Penelope Fillon, ce jeudi 16 février. Le rapport de la police a remis son enquête, sur les soupçons d'emplois fictifs de l'épouse de l'ancien premier ministre, au parquet national financier, qui n'envisage pas "en l'état" de classement sans suite. Après la conférence de presse du candidat de la droite et du centre, l'ancien ministre de l'Éducation estimait que François Fillon persistait "dans le déni".



Et de son côté, le candidat de la gauche a détaillé, par la voix de son trésorier Régis Juanico, les mesures qu'ils comptent appliquer dans sa campagne sur la transparence. D'après lui, ceci doit passer par la mise en place d'une "République exemplaire". "Nous voulons aller plus loin dans la transparence de la vie politique (...) Nous interdirons aux parlementaires de recruter un membre de leur famille", affirme-t-il. Toutefois, il précise que "ces mesures ne sont pas de simples réponses à l'actualité. Elle répondent à un souci de transparence de longue date et à une demande citoyenne légitime".

Publier les noms de donateurs et des lobbyistes

L'une des mesures phares de son programme concerne l'obligation de publier les dons supérieurs à 2.500 euros. Sur son site, il détaille : "J'obligerai tout candidat à une élection à publier la liste de ses grands donateurs, y compris dans le cadre de primaires. Les citoyens ont le droit de voter en connaissance de cause en connaissant les intérêts privés et lobbies qui financent les compagnes électorales". Et tout dépôt de candidature à une élection, devra être accompagné de la présentation d'un extrait de casier judiciaire vierge.

En réaffirmant ce principe de transparence, le candidat de la gauche attaque Emmanuel Macron. Le candidat d'"En Marche !" a été de nombreuses fois interrogé sur l'identité de ses donateurs. Le 12 février dernier, il a fini par lever le voile dans Le Journal du Dimanche.



Autre mesure annoncée par Régis Juanico : rendre "incompatible le mandat de parlementaire avec toutes activité professionnelles de conseil". Tout ceci sera accompagné de la publication du nom des lobbyistes rencontrés par Benoît Hamon. Et en cas d'infraction sur le financement des campagnes électorales, le candidat de la gauche souhaite fixer à 6 ans la durée d'inéligibilité.