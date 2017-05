Alain Duhamel : "deux présidents font leurs grands débuts à l’Otan demain"

et La rédaction numérique de RTL

publié le 24/05/2017 à 20:02

Les dirigeants de 28 pays membres de l’Otan se dirigent vers Bruxelles à la veille d’un sommet de la coalition politico-militaire dirigée par les États-Unis. "Deux président font leur grand débat diplomatique à l'Otan demain", fait remarquer Alain Duhamel, en citant Donald Trump et Emmanuel Macron.



"Au départ tout les oppose", poursuit-il, "Donald Trump est un populiste, Emmanuel Macron est un social-libéral, Trump est terrible avec ses adversaires, l’autre veut être bienveillant, l’un est pour l’ouverture [Emmanuel Macron], l’autre pour la fermeture [Donald Tump]". À cette occasion, les deux chefs d’État vont se rencontrer pour la première fois. "Les deux vont déjeuner en tête-à-tête", souligne d’ailleurs Alain Duhamel, en pointant qu’il s’agit d’un geste notable des États-Unis envers leur allié français.

Tous les regards seront braqués sur Donald Trump cependant, duquel sera attendu une certaine "clarification" de sa vision internationale, sur la Syrie, la Corée du Nord, ou encore l’accord climatique de Paris. Emmanuel Macron va rencontrer Vladimir Poutine à l’occasion d’un déjeuner au Trianon à Versailles. "La France va compter de plus en plus en Europe avec le départ de la Grande-Bretagne", prévient Alain Duhamel.