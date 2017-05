L'armée française s'entraîne en Estonie pour contrer la menace russe

et AFP

publié le 24/05/2017 à 11:15

Face à la menace russe, les Pays baltes appellent à l'aide. Pour répondre à cette inquiétude qui monte, la France a déployé pour la première fois en Estonie quelque 300 soldats soutenus par des chars Leclerc.



"Vu les événements de ces dernières années, il me semble normal que les Pays baltes puissent ressentir une certaine inquiétude vis-à-vis de leur voisin", enchérit le Lieutenant colonel Lionel, conseiller en communication du détachement français de la mission Lynx, "mais à l'heure actuelle(...) c'est plus un jeu de communication".

Par mesure de sécurité, le colonel ne divulgue que son prénom et la prudence est le principal mot d'ordre de l'exercice. En effet, il est interdit aux soldats d'approcher à moins de cinq kilomètres de la frontière russe en uniforme militaire. Les manœuvres, tenues dans le cadre des exercices Spring Storm de l'Otan avec la participation de 6.000 soldats de l'Alliance, qui se déroulent sur un terrain boisé près de Tapa dans le nord de l'Estonie.

La Russie dément toute ambition territoriale

Arrivé en Estonie le 20 mars, le contingent français constitue aujourd'hui la principale composante du bataillon multinational de l'Otan, sous commandement britannique. Lors de son sommet de Varsovie en juillet dernier, l'Alliance atlantique a décidé de déployer quatre bataillons multinationaux en Pologne, en Lituanie, en Lettonie et en Estonie. Leur présence a été requise par ces pays après l'annexion de la Crimée par Moscou en 2014.



La Russie dément quant à elle toute ambition territoriale et accuse l'Otan de vouloir l'encercler. L'ambassadeur de Russie en France, Alexandre Orlov a relevé vendredi 19 mai que les troupes terrestres françaises étaient présentes aux frontières de la Russie "pour la première fois depuis 1812" et la campagne napoléonienne.



Après deux rotations de quatre mois en Estonie, les soldats français se déplaceront en Lituanie voisine. L'Hexagone est déjà régulièrement présenté dans les États baltes, membres de l'Otan, depuis 2004 pour protéger leur espace aérien dans le cadre de la police de l'air de l'Alliance.