publié le 24/05/2017 à 07:39

24 heures après les faits, les autorités britanniques ont levé le voile sur l'identité de l'assaillant. "Je peux confirmer que l'homme soupçonné d'avoir commis l'atrocité de la nuit dernière a été identifié sous le nom de Salman Abedi", a dit mardi 23 mai le commissaire de police Ian Hopkins devant la presse, sans autre précision.



Ce dernier, mort dans l'attaque, a provoqué une violente explosion à l'une des sorties du Manchester Arena, dans un espace couvert reliant la salle à la gare Victoria toute proche, à la fin d'un concert de la star américaine Ariana Grande. Les informations ont rapidement fuité concernant ce jeune Britannique d'origine libyenne âgé de 22 ans.



Les médias d'outre-Manche ont rapidement mis à jour certaines informations et ont dévoilé certains pans de la personnalité du kamikaze. "C'était un jeune homme très discret, toujours très respectueux à mon égard. Son frère Ismaël est très sociable, mais Salman est très réservé", a témoigné un Libyen de Manchester dans le Guardian.

Sa famille a fui la Libye pour l'Angleterre

Selon plusieurs médias britanniques, Salman Abedi serait né à Manchester en 1994 de parents libyens ayant fui le régime de Mouammar Kadhafi pour trouver refuge au Royaume-Uni. D'abord à Londres, puis dans la banlieue résidentielle de Fallowfield, au sud de Manchester, depuis une dizaine d'années.





Dans ce quartier pavillonnaire, constitué de maisons modestes en briques rouges, un bout de rue était bloqué par la police mardi en fin d'après-midi. Des policiers étaient postés à l'entrée d'une petite maison en brique, d'autres passaient dans le jardin, laissant penser qu'il s'agit d'une demeure où a résidé Salman Abedi.

Un étudiant connu des services de police

Le Daily Telegraph indique que Salman Abedi est le troisième d'une famille de quatre enfants. Ce dernier étudiait à l'université de Salford, dans l'agglomération de Manchester, a affirmé un responsable de l'établissement universitaire. S'il était connu des services de police, les raisons sont à l'heure actuelle inconnues.

Une action en solitaire ?

Plus de 24 heures après les faits, l'enquête se poursuit. Et la priorité pour la police britannique est de déterminer si ce Britannique a agi seul ou au sein d'un réseau alors que Daesh a revendiqué l'attentat. Outre les perquisitions dans le quartier de Fallowfield, les enquêteurs ont également perquisitionné le domicile du frère du suspect, toujours au sud de Manchester. Selon les informations du Guardian, les deux frères fréquentaient la mosquée locale de Didsbury.



Un homme de 23 ans avait été arrêté quelques heures plus tôt à Chorlton, au sud de Manchester, en lien avec l'attentat, même si la police n'a pas souhaité préciser la nature de ce lien. L'objectif est clair pour les policiers : comprendre comment Salman Abedi a monté son attaque, comment il a fabriqué l'explosif et surtout si des complices sont toujours en liberté.