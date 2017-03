publié le 17/03/2017 à 11:41

Cette anecdote est-elle révélatrice du climat social ambiant ? Invitée à l'antenne de RTL à l'occasion des Petits-déjeuners de la présidentielle", Benoît Hamon a affirmé que s'il était élu, il baisserait son salaire à la tête de l'État. "Cette campagne a été beaucoup polluée par l'argent avec le rapport à l'argent de certains candidats et globalement ce que peut être l'influence de certaines forces de l'argent dans le programme d'autres candidats. J'ai un rapport à l'argent laïque. J'ai été transparent dès le début sur mon patrimoine, celui de ma femme et sur les donateurs", explique-t-il.



Le candidat à l'élection présidentielle, qui souhaite mettre en place un revenu universel en a profité pour raconter une rencontre avec une Français, lors d'un meeting. "J'ai rencontré une femme qui vivait du RSA et je lui avais posé la question : 'Et vous, si vous êtes présidente de la République, qu'est-ce-que vous feriez ?' La première chose qu'elle m'a répondu est 'baisser votre salaire'. Je lui ai répondu que cela ne changerait rien au sien. Et elle m'a dit : 'Je veux d'abord vous faire mal'", raconte-t-il.

Benoît Hamon estime que cela montre ce qu'une partie des Français pensent des responsables politiques : "D'où l'importance de respecter les principes et d'être le plus transparent. On a tous une humanité imparfaite mais il faut essayer d'être le plus exemplaire".