"Quand tu ne sais plus où tu vas, retourne-toi et regarde d'où tu viens". Un proverbe sénégalais en l'honneur de l'invité du jour, Benoît Hamon, candidat socialiste à l'élection présidentielle, qui a grandi au Sénégal. Un proverbe aussi pour essayer de comprendre où va le candidat, essayer de comprendre qui il est. Car selon la presse, Benoît Hamon est tout et son contraire, un homme tout en contradictions. Depuis toujours, l'enfance passée au Sénégal illustre une détermination du candidat dans son combat contre le racisme et pour le multiculturalisme. "Aux origines d'un frondeur", titrait en 2016 le magazine Jeune Afrique.



Il y a 40 ans, sur les rives du lac Rose à Dakar, dans l’école où il évolue du CE2 à la cinquième, Benoît Hamon se fait déjà remarquer pour son sens de l'engagement, écrit le magazine qui cite alors un anciens camarades de l'homme politique. À l'époque, Augustin Hoareau avait 15 ans, Benoît Hamon en avait 9, et chaque soir ils prenaient le même bus de ramassage scolaire. Comme ça se fait partout, se souvient Augustin, "les grands" avaient l'habitude de se réserver les places sur la banquette du fond et de chasser les petits qui s'y installaient. "Mais on avait toujours Hamon qui s'opposait à nous", se souvient Augustin Hoareau.

L'inattendu

"Benoît trouvait ça injuste que les grands gardent ces places. Il était tout le temps à vouloir comprendre pourquoi les plus jeunes devaient se sacrifier face aux plus âgés. Un jour il a même organisé un vote dans le bus pour savoir si les places du fond devaient être réservées aux plus grands." L'histoire ne dit pas si le candidat a remporté cette première élection primaire. Et quelque 40 ans plus tard, le candidat a bien évolué, de l'arrière du bus, il en aujourd'hui pris le volant, au nez et à la barbe de tous. "L'homme que personne n'attendait", titrait Les Inrocks en janvier dernier. Le journal Libération y va bien plus fort : "Benoît Hamon ou le syndrome Jean-Claude Duss". "Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce", dit le personnage des Bronzés.

Renverser la vapeur

"Sur un malentendu ça peut marcher"... À l'époque pour Libération, le malentendu se faisait sentir autour du revenu universel. Mais il y a une semaine, Libération titrait cette fois en une : "Hamon,10 jours pour inverser la courbe". Soit 10 jours pour rassembler. Et sur ces 10 jours, il en reste trois. Ce matin du 17 mars, s'il y a une personne de laquelle le candidat s'est rapproché, à en croire Le Figaro et Les Échos, c'est François Fillon...



"Benoît Hamon a gagné la primaire en étant franchement plus à gauche que Manuel Valls, et François Fillon en étant clairement plus à droite qu'Alain Juppé", écrit Le Figaro. Mais c'est une chose de gagner une primaire, une autre de s'adresser à toutes les personnalités de son camp. Dans Les Échos, Cécile Cornudet cite cette étude de la fondation Jean Jaurès qui montre que, de tous les candidats, le socialiste est le plus mal aimé au sein de son propre camp : 48% des sympathisants PS l'apprécient vraiment. Alors qu'au Front de gauche, ils sont 80% à aimer Jean-Luc Mélenchon. Résultat : un espace central sans précédent a été laissé à Emmanuel Macron, qui "se trouve au bon endroit, au bon moment". "J'adore les prévisionnistes, c'est le métier le plus agréable du monde à observer", a réagi Benoît Hamon, invité RTL des petits déjeuners de la présidentielle. "Objectivement, ils se sont trompés, aux Échos comme au Figaro, sur tout, et notamment sur moi", a-t-il lancé. "Et je suis persuadé qu'ils se tromperont à nouveau".