La politique étrangère et la défense, les grands oubliés du débat présidentiel

Alors que les Français vont élire leur président de la République en mai 2017, Alain Duhamel dénonce l'absence de débat concernant la Défense et la politique étrangère.

par Alain Duhamel publié le 09/02/2017

La France est-elle en train de passer à côté des grands débats internationaux ? En plein cœur de l'élection présidentielle, les sujets ne manquent pas, mais peu de candidats se concentrent sur les débats essentiels qui nous concernent. "C'est un paradoxe absolu ! On est en campagne présidentielle, il s'agit de désigner celui qui va être au premier chef, le responsable de la politique étrangère et de la Défense". Or, selon Alain Duhamel, les candidats ne se tournent pas vers les problèmes internationaux actuels. Parmi les sujets essentiels : le Moyen-Orient, le terrorisme, le Brexit, la position à prendre face à Donald Trump et Vladimir Poutine... "Le prochain président devra prendre des décisions", prévient Alain Duhamel.



"Quel est le débat ? Il n'existe pas", dénonce l'éditorialiste. Une fausse raison explique ce choix de délaissement selon lui : "Il y a d'abord l'idée reçue que la politique étrangère pèse peu sur les bulletins de vote et que les électeurs se déterminent essentiellement sur des questions économiques et sociales ou bien de sécurité et d'immigration", relance Alain Duhamel. Pourtant, de nombreuses campagnes présidentielles ont prouvé dans le passé que la politique étrangère tenait une place importante. "On a bien vu avec les deux référendums européens que les Français sont tout à fait capables de s'intéresser aux problèmes internationaux quand ils ont le sentiment que ça les concerne".

"On est dans la psychanalyse des personnages"

Depuis la fin de la primaire de la gauche, plusieurs affaires politiques se sont succédé et ont voilé le débat, selon l’analyse d'Alain Duhamel : "On est dans la psychanalyse des personnages, on ne parle que de l'affaire Fillon en long en large et en travers". En parallèle, la France est intimement liée avec les intérêts internationaux : "Ce qui est paradoxal, c'est que si dans cette élection, dans cette campagne, on ne s'intéresse pas à l'environnement international, l'environnement international lui, s'intéresse beaucoup à notre campagne", s'interroge le journaliste politique.



En effet, les taux d'intérêt ont déjà bondi depuis que les investisseurs étrangers s'inquiètent de la montée en puissance de Marine Le Pen. Les débats sont d'autant plus importants qu'il existe de nombreux clivages entre les candidats. "Vous avez Marine Le Pen qui veut sortir de l'euro [...] Vous avez Emmanuel Macron qui est, au contraire, européen", poursuit Alain Duhamel.