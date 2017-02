INVITÉ RTL - Tristan Waleckx, coauteur de l'enquête sur Penelope Fillon, a retrouvé une vidéo dans laquelle elle affirme ne jamais avoir été assistante parlementaire de son mari.

Ce jeudi 2 février, une enquête diffusée sur France 2 dans l'émission Envoyé Spécial est consacrée à Penelope Fillon. Dans ce magazine, Tristan Waleckx, journaliste et coauteur de l'enquête en compagnie d'Yvan Martinet déclare avoir retrouvé une interview de Penelope Fillon datant de 2007 et "dans laquelle elle s'est confiée à une journaliste britannique du Sunday Telegraph".



Le journaliste affirme qu'il s'agit "d'une vidéo assez accablante vu le contexte puisque Penelope Fillon finit par lâcher après 45 minutes d'entretien qu'elle est une femme qui s'occupe de ses enfants et qu'elle n'a jamais été assistante de son époux François Fillon". Des rushs inédits qui seront diffusés ce jeudi 2 février dans le magazine Envoyé Spécial .



Tristan Waleck explique que cette interview accordée au Sunday Telegraph était destinée à un portrait "papier" sur Penelope Fillon mais que cet entretien a été filmé. L'équipe de France 2 a alors réussi à se procurer la vidéo. Des images "qui étaient restés dans un placard pendant dix ans". Le journaliste parle dès lors d'un "petit coup de bol". "Nous avons retrouvé la trace de ces images qui sont aujourd'hui assez éclairantes sur le rôle que pouvait avoir Penelope Fillon pendant les années où elle était censée travailler comme assistante parlementaire pour son époux".



Un document datant donc de 2007 et dans lequel la femme du candidat confie également au journal britannique ne jamais s'être "occupée de sa communication non plus". Avant d'expliquer : "Je me suis rendue compte que mes enfants ne m'ont jamais connue que comme une mère". Une réflexion qui laisse entendre qu'elle n'avait pas d'activité professionnelle à ce moment-là.

L'avocat de Penelope Fillon contre-attaque

En milieu de journée, Penelope Fillon a riposté. Dans un communiqué transmis à l'AFP, son avocat estime que les phrases polémiques ne doivent pas être comprises telles quelles. "Je déplore qu'alors qu'une enquête judiciaire est en cours, des phrases ainsi isolées à dessein et sorties de leur contexte donnent lieu à une telle exploitation médiatique", a déclaré Me Pierre Cornut-Gentille.