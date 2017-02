Affaire Penelope Fillon : les enquêteurs ont trouvé un contrat de travail

Le journal "L'Obs" publie un contrat de travail signé par Penelope Fillon et pointe des incohérences.

Crédit : JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP Penelope Fillon en décember 2016 à Sablé-sur-Sarthe

par Eléanor Douet publié le 02/02/2017 à 05:48

Les enquêteurs en charge de l'affaire sur les soupçons d'emplois fictifs de Penelope Fillon cherchaient, en partie, les contrats de travail de l'épouse du candidat à la présidentielle. Ils ont mis la main dessus lors d'une perquisition au service de la gestion financière de l'Assemblée mardi 31 janvier. Des contrats dont Penelope Fillon dit ne pas se souvenir avoir signés. Le magazine l'Obs a publié ces contrats mercredi et ces derniers révèlent que Penelope Fillon était censée travailler à la permanence RPR (ancêtre de l'UMP) de la Sarthe, au Mans. Problème : personne ne se rappelle l'y avoir vu, selon l'Obs. "À l'époque, si Fillon recevait, c'était à la mairie de Sablé-sur-Sarthe", explique un militant à l'hebdomadaire.



L'un des contrats, signé en 1998 et valable jusqu'en 2002, établit que l'épouse de celui qui est alors député et président du conseil départemental de la Sarthe est censée travailler comme assistante parlementaire à la permanence du RPR, situé au Mans. Mais au bas du contrat, la ville de Sablé-sur-Sarthe est ajoutée, sans qu'aucune adresse exacte ne soit inscrite. L'avocat de François Fillon, Antonin Lévy, avait affirmé sur RTL que la permanence de député de l'élu Les Républicains se trouvait "à leur domicile", dans la Sarthe. "Quid alors de la permanence du RPR du Mans ?", s'interroge L'Obs.



Me Lévy a réagi à ces révélations peu de temps après leur publication et affirme que la mention de la permanence RPR du Mans n'a pas été inscrite par François Fillon. "C'est une autre écriture, c'est évident. Quelqu'un a rajouté une adresse ! Il s'agit peut-être d'un fonctionnaire zélé qui a voulu ajouter une mention sur ce contrat. Mais la seule adresse valable est celle de Sablé, là où Penelope Fillon a effectivement travaillé."