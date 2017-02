Affaire Penelope Fillon : Bruno Retailleau dénonce "un acharnement"

REPLAY - INVITÉ RTL - Le coordinateur de la campagne de François Fillon s'indigne contre le traitement réservé au candidat de la droite.

Bruno Retailleau monte au créneau. Alors que François Fillon est englué dans l'affaire des emplois fictifs de sa femme Penelope, son coordinateur de campagne défend la candidature, de plus en plus remise en cause, de l'ancien Premier ministre. "Nous faisons confiance dans la droiture de François Fillon. Ce qui est atteint, c'est un courant de pensée, une alternance. Il a gagné la primaire de façon éclatante et un certain nombre de forces politiques ne supportent pas que les urnes puissent lui donner raison. C'est un acharnement, c'est un homme cloué au pilori", lance Bruno Retailleau, invité de RTL Midi.



L'actualité politique est largement consacrée à cette affaire depuis les révélations du Canard Enchaîné la semaine dernière. "La justice, ce ne sont pas les tribunaux médiatiques, insiste le sénateur de Vendée. Il faut respecter les institutions. Quand on voit cette traque, que Penelope est recluse chez elle, les volets fermés, est-ce qu'on peut avoir un peu d'humanité ? Parce qu'il y a des hommes et de femmes derrière."



Bruno Retailleau assure par ailleurs que "la réalité du travail (de Penelope Fillon, ndlr) sera démontrée." Le journal Le Parisien a révélé ce jeudi un contrat de travail de la femme de François Fillon, tandis que des perquisitions ont été menées mercredi dans les bureaux de gestion de l'Assemblée nationale. "J'attends que la justice fasse son travail, et vite, mais pas deux poids deux mesures", demande Bruno Retailleau, qui fait partie des signataires d'une tribune publiée dans Le Figaro.