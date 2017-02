INFO RTL - Le suppléant de François Fillon a été entendu mercredi 1er février dans l'affaire des emplois présumés fictifs. Il a assuré que Penelope Fillon avait travaillé à ses côtés.

Devant les enquêteurs, Marc Joulaud ne lâche pas le couple Fillon

par Olivier Boy , Claire Gaveau publié le 02/02/2017 à 09:02

Après le couple Fillon, Marc Joulaud a également été entendu par les enquêteurs dans l'affaire des emplois présumés fictifs de Penelope Fillon. Celui qui avait employé l'épouse de François Fillon comme assistante parlementaire lorsqu'il était député en tant que suppléant de ce dernier, de 2002 à 2007, a été entendu mercredi 1er février dans les locaux des enquêteurs à Nanterre.



Le visage fermé, il n'avait pas fait de déclaration à son arrivée. Mais selon nos informations, Marc Joulaud n'a pas lâche son ancien "mentor" et a assuré que Penelope Fillon avait bel et bien travaillé pour lui. Cette dernière était ses yeux et ses oreilles dans la Sarthe, fief du couple Fillon. Elle était sa conseillère de l'ombre, comme elle le faisait jusque là pour son mari dans une relation directe. Une relation qui pose de nombreuses difficultés aux enquêteurs puisqu'elle est difficile à quantifier et difficile à matérialiser.

Deux enfants bientôt auditionnés

La défense de Marc Joulaud fait directement écho à celle de François Fillon. Il faut dire que les deux hommes se connaissent parfaitement bien. Le maire de Sablé-sur-Sarthe, c'est le bras droit de François Fillon. Ce dernier a fait toute sa carrière dans la roue de François Fillon. Quand il devient député en 2002, c'est parce qu'il est le suppléant et que son "mentor" entre au gouvernement. Autant dire qu'il n'a pas vraiment eu le choix quand on lui a suggérer de garder Penelope Fillon comme attachée parlementaire.



Une enquête qui va dorénavant être élargie aux enfants après la deuxième vague de révélations lancées par le Canard enchaîné. Selon nos informations, Marie et Charles, qui auraient perçu plus de 80.000 euros alors qu'il n'était pas encore avocats, devraient prochainement être entendus par la justice. Eux aussi devront expliquer le rôle précis qu'ils avaient lorsque leur père était sénateur, entre 2005 et 2007.