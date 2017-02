La première adjointe au maire de Levallois (son mari) n'épargne pas les médias qui s'attaquent selon elle à François Fillon.

par Philippe Peyre publié le 04/02/2017 à 16:26

Enseveli sous une montagne de soupçons d'emplois fictifs présumés de son épouse, Penelope, et de deux de ses enfants, Marie et Charles, François Fillon n'en finit plus de voir des ténors de son parti lui tirer dans les pattes. Dernier en date : le député-maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), Patrick Balkany, qui a sommé le candidat LR à l'élection présidentielle de se retirer de la course.



"Monsieur Fillon ne peut pas être candidat à la présidentielle. C'est impossible, a-t-il lancé. D'abord parce qu'il entraînerait toute la droite à une défaite certaine. Et donc il faut, pour la France, qu'il se retire et que nous choisissions un nouveau candidat", a estimé le député-maire sur i-Télé, le vendredi 3 février.



Difficile de ne pas voir dans cette missive une certaine vengeance de la part du député-maire quand on sait qu'il a été contraint par son parti de renoncer à se représenter dans sa circonscription, la 5ème des Hauts-de-Seine, pour les législatives en juin 2017. En effet, lors de la Convention nationale d'investiture Les Républicains, présidée par le filloniste Jean-François Lamour, c'est Arnaud de Courson, l'un de ses opposants Divers droite, qui a été désigné comme candidat pour cette circonscription, pourtant aux mains de M. Balkany depuis 2002.

Appeler Fillon à se retirer, très peu pour Isabelle Balkany. Dans une interview à nos confrères du Point ce samedi 4 février, l'épouse du député-maire a expliqué qu'elle "ne sonne pas l'hallali contre Fillon". Pour elle, on peut tout à fait être élu malgré des ennuis judiciaires. "En ce qui nous concerne, nous avons été livrés aux chiens pendant un an en pleine campagne. Mais nous avons été élus au premier tour. Ça veut dire que, si vous faites bien le job, les électeurs deviennent imperméables au harcèlement médiatique. Il y a de l'affectivité entre eux et nous. Donc ils n'en ont rien à foutre de ce qui vous est reproché. En creux, cela veut aussi dire qu'il y a une perte de crédibilité des médias", a-t-elle expliqué.



Et Isabelle Balkany de livrer son analyse personnelle sur la situation dans laquelle se trouve le candidat de la droite en ce moment : "Ce que je vois aujourd'hui, c'est un mélange entre 1789 et le régime de Vichy : 1789 parce qu'il y a un tribunal populaire remplacé par un tribunal médiatique et Vichy parce qu'il y a des délations tous azimuts. C'est inquiétant pour notre démocratie. Les Français sont suffisants et prétentieux. Nous prétendons dans le monde entier incarner la démocratie la plus aboutie. Là, je ne suis pas sûre que nous donnons l'exemple".