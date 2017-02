Les Républicains ont choisi d'investir Arnaud de Courson, l'opposant local du député-maire de Levallois en vue des prochaines législatives. Une pilule difficile à avaler.

Patrick Balkany n'a pas vraiment apprécié que l'investiture des prochaines législatives lui passe sous le nez. Ce mercredi 2 février, la commission d'investiture des Républicains a investi le chef de l'opposition municipale de Levallois, Arnaud de Courson (DVD) pour représenter le parti lors du prochain scrutin dans la 5e circonscription des Hauts-de-Seine. Et en pleine campagne électorale, le clan Balkany n'a pas tardé à riposter.



Fini les distribution de tracts sur le marché ou l'affichage pour promouvoir la candidature de François Fillon. Le camp Balkany et ses militants suspendent la campagne du candidat Les Républicains. Le Parisien rapporte même que les affiches de l'ex-Premier ministre ont été retirées de la permanence de Patrick Balkany.



Interrogé par Le Parisien, le maire emblématique de Levallois-Perret fulmine : "Je n'accepte pas la désignation de monsieur je ne sais plus son nom. Nous n'avons pas l'intention de nous laisser faire. Cette investiture est un déni de justice", dénonce-t-il au journal.

Une nomination "contraire aux règles"

Empêtré dans de multiples affaires judiciaires, la réputation des époux Balkany, qui règnent d'une main de fer sur la mairie de Levallois depuis trois décennies, avait été mise à mal au sein du parti. Pragmatique, le député-maire des Hauts-de-Seine, avait choisi dans un premier temps d'envoyer son attachée parlementaire, Agnès Pottier-Dumas dans la bataille des législatives, comme le rappelle Le Figaro. Une candidature rejetée par les Républicains en raison de l'inéligibilité de cette dernière.



Au dernier moment, François-Xavier Bieuville, adjoint en charge de l'évaluation des politiques publiques à Levallois avait été désigné comme héritier législatif, sans succès. Nouveau revers donc pour l'indéboulonnable Patrick Balkany qui conteste aujourd'hui la légitimité du choix de la commission d'investiture : "D'une part, je n'ai jamais été entendu par la commission, ce qui est contraire aux règles, et d'autre part, il est inacceptable d'investir un candidat qui n'appartient pas au parti".