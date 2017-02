En concert à Chambéry le 3 février, le chanteur a lâché François Fillon, en pleine tourmente médiatique après les révélations du "Canard Enchaîné".

Crédit : STEPHANE DE SAKUTIN / AFP 10. Renaud est revenu avec un disque éponyme et une tournée émouvante

par Ludovic Galtier publié le 04/02/2017 à 14:51

26 Partages FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Renaud confirme à son public qu'il reste un citoyen engagé. Son désir de parler politique est intact. Depuis près d'un an, il multiplie les prises de position au détour d'un concert ou d'une interview. L'affaire Fillon a évidemment fait réagir le chanteur historiquement ancré à gauche, qui avait interpellé en apportant un timide soutien au candidat Les Républicains. Il s'est rétracté ensuite, dans ce qui ressemblait à une mise au point à l'AFP, précisant qu'il conditionnait ce soutien à un second tour opposant François Fillon à Marine Le Pen.



Aujourd'hui, il n'y a plus de doute : les révélations du Canard Enchaîné l'ont fait changé d'avis. Selon Le Dauphiné Libéré qui rapporte ses propos, le chanteur a souhaité une année 2017 avec "pas trop de terrorisme, Fillon et sa Pénélope dehors, et aussi la santé ; la mienne elle est moyenne. Voix caverneuse comme disent les journaleux, mais généreuse. Je donne tout ce que j’ai".



Il y a plusieurs mois, Renaud avait tenu des propos ambigus sur un éventuel vote Fillon à la présidentielle à nos confrères du Figaro : "Je ne voterai plus jamais socialiste. Je voulais voter Nicolas Hulot. C’est bête, ils l’ont menacé, il s'est retiré (de la course à la présidentielle, ndlr). (…) Fillon, c’est un mec bien, honnête, je voterais pour lui s’il gagnait la primaire."