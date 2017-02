ÉCLAIRAGE - Si François Fillon renonçait à se présenter à l'élection présidentielle, la désignation de son remplaçant pourrait être épineuse.

Crédit : MEHDI FEDOUACH / AFP François Fillon, le 13 septembre 2007 à Limay, lors de sa visite du centre de recherche de Veolia Environnement.

par Clarisse Martin publié le 04/02/2017 à 09:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Officiellement, la question ne se pose pas. François Fillon, malgré le fait qu'il soit englué dans une affaire de soupçons d'emplois fictifs occupés par son épouse alors qu'il était parlementaire, ne déclare pas envisager de se retirer de la course à l'Élysée. Hors de son camp, les appels au renoncement se multiplient. Le dernier en date est celui de Florian Philippot, au micro de RTL vendredi 3 février. Au sein du parti Les Républicains, peu ont franchi le Rubicon. Mais certains l'ont fait. Parmi eux, le député Georges Fenech, qui a déclaré que le résultat de la primaire était "caduc". "Il n'y a pas de candidature alternative", a déclaré le président du Sénat Gérard Larcher, qui, en coulisses, semble cependant souffler le chaud et le froid.



Si François Fillon campe sur sa position, la question reste malgré tout en suspens. Faute de successeur naturel, la relève paraît complexe. En emportant la primaire de la droite et du centre avec une large avance, en éliminant Alain Juppé qui était donné favori par les sondages durant de longs mois, l'ancien premier ministre bénéficie d'une légitimité démocratique forte. Sur les 4,38 millions d'électeurs qui ont voté au second tour du scrutin, 66,5% d'entre eux lui ont donné leur suffrage.

Y a-t-il une procédure prévue en cas de désistement du candidat élu ?

Que ce soit dans les statuts du parti Les Républicains ou dans la charte de la primaire de la droite et du centre, aucune procédure n'est prévue en cas d'empêchement du candidat à l'élection présidentielle désigné. Une situation qui ouvre la voie à deux solutions : l'organisation d'un autre scrutin, semblable à celui qu'a remporté François Fillon à l'automne 2016, ou la désignation d'un candidat, par exemple par le bureau politique du parti de la rue de Vaugirard. Pour la première solution, une difficulté semble néanmoins se poser.



À l'article 1er alinéa 4 de la charte de la primaire de la droite et du centre, il est écrit que "le calendrier et les modalités d'organisation de la primaire en vue de la désignation du candidat à la présidence de la République sont fixés par la Haute Autorité au plus tard un an avant l'élection présidentielle." À moins de modifier la disposition, le délai est trop bref pour la présidentielle de 2017, dont le premier tour se tiendra à la fin du mois d'avril 2017.

Quelle personnalité pour remplacer François Fillon ?

Si une autre primaire ne peut pas être planifiée et organisée, Les Républicains pourraient désigner un candidat par le biais d'un organe du parti, par exemple le bureau politique, ou alors par un vote des militants de la formation politique. En 2007, Nicolas Sarkozy était la seule personnalité en lice au sein de l'UMP et 98,1% des militants avaient voté pour lui. Actuellement, le consensus est loin d'être acquis au sein du parti Les Républicains.



Plusieurs noms circulent, comme François Baroin, qui est le plus cité, Alain Juppé, Gérard Larcher, Xavier Bertrand ou encore Laurent Wauquiez. Plusieurs noms de domaines, comme Baroin2017.fr ont d'ailleurs été déposés... mais - officiellement, du moins - pas par les équipes de ces personnalités. Pour l'heure, Alain Juppé signe et persiste dans son refus d'être "un plan B". Le choix de cette solution pourrait être la cause d'une nouvelle guerre fratricide au sein du parti.