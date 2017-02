Le député Les Républicains a estimé que "la situation est très compromise" après les révélations du "Canard enchaîné" sur le couple Fillon.

Le député Les Républicains George Fenech, le 12 juillet 2016

par Claire Gaveau , Avec AFP publié le 01/02/2017 à 15:08

François Fillon va-t-il pouvoir être candidat à l'élection présidentielle en avril prochain ? Pris dans la tourmente depuis les révélations du Canard enchaîné, l'ancien premier ministre est de plus en plus contesté. Le député Les Républicains Georges Fenech a estimé ce mercredi 1er février que "la situation est très compromise" en plein "Penelope Gate" alors que Penelope Fillon est soupçonné d'avoir bénéficié d'emplois fictifs à l'Assemblée nationale et au sein de la Revue des Deux Mondes.



Mais Georges Fenech ne s'est pas arrêté là : "Je pense que le résultat des primaires est aujourd'hui caduc face à cet événement imprévisible (...) qui se situe non seulement sur le registre judiciaire mais sur le registre éthique et moral", a déclaré le député du Rhône au micro de franceinfo. "Je crois que la situation est très, très compromise", a-t-il ajouté, disant "exprimer tout haut ce que beaucoup, beaucoup de parlementaires pensent tout bas".