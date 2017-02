INVITÉ RTL - Le numéro 2 du FN estime que "les affaires" empêchent "de parler de fond".

Crédit : Sabrina Alili / RTLnet Florian Philippot était l'invité de RTL le 23 décembre 2016

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Dix jours après les révélations du Canard Enchaîné sur l'emploi présumé fictif d'attachée parlementaire de Penelope Fillon, l'affaire s'emballe. Invité de RTL ce vendredi 3 février, Florian Philippot, le numéro deux du Front national, a adressé un message à l'attention du candidat de la droite. "Je souhaite que François Fillon prenne ses responsabilités et se retire de cette élection présidentielle pour en revenir à un débat de fond. Jour après jour, on ne parle plus de chômage, de terrorisme parce qu'il y a des affaires."



Le vice-président du Front national justifie sa demande : "On a le sentiment que la campagne est remplie de cette affaire, mais cela n'annule pas l'existence des faits. Des faits qui s'accumulent sur ces emplois présumés fictifs, sur l'affaire de sa société de conseil 2F Conseil, sur ses sept chèques de 21.000 euros au Sénat, ça fait beaucoup."