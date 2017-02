Il y a ceux qui disent que François Fillon doit se retirer et laisser la place. Et puis il y a ceux qui lui vouent un indéfectible soutien.

François Fillon est toujours candidat à l'élection présidentielle. D'ailleurs il tient meeting à Charleville-Mézières. Et la droite se divise sur son compte. Il y a ceux qui disent que François Fillon doit se retirer et laisser la place. Et puis il y a ceux qui lui vouent un indéfectible soutien. Tout au moins officiellement. Les Républicains sont-ils en train d'exploser ?



Concernant la situation désastreuse du parti, Maïtena Biraben se montre compatissante : "Je m'arrache les cheveux pour eux, c'est d'une extrême complexité car le bateau prend l'eau face à un candidat qui reste, certes solide, mais qui ne peut pas forcement continuer". Pour Olivier Mazerolle "les divisions au sein des Républicains sont très fortes, les ténors le soutiennent sur un plan moral mais lui disent aussi, entre les lignes, de se retirer", analyse le journaliste qui salue la prestation du candidat Fillon à Charleville-Mézières qu'il qualifie de "solide".



"Il a prononcé un bon discours et semble tenir le choc psychologiquement pour le moment". Clémentine Autain est moins tendre. "Il faut être effectivement solide pour arriver à faire des choses pareilles et penser que personne ne le saura", ironise-t-elle. Pour Alexandre Malafaye, le départ du candidat de la course à la présidentielle n'est plus qu"une question de jours".



On refait le monde avec :

- Olivier Mazerolle, présentateur du Grand Jury sur RTL

- Clémentine Autain, directrice du trimestriel Regards

- Maïtena Biraben, journaliste

- Alexandre Malafaye, fondateur du think tank Synopia