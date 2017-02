Pour Daniel Fasquelle, il est "anormal" que le microparti de François Fillon récolte des dons pour sa campagne, à la place du parti.

03/02/2017

Il n'y a pas que l'affaire Penelope Fillon qui vise François Fillon. Jeudi 2 février le site Mediapart a révélé que tous les dons collectés pour la campagne du candidat à la présidentielle sont récoltés par son microparti, Force républicaine, et non par Les Républicains. Une situation loin de plaire à Daniel Fasquelle, député-maire du Touquet-Paris-Plage et trésorier du parti. Il dénonce "une situation absolument incompréhensible", qui "doit cesser", dans une interview accordée au site 20minutes.



"Cette situation est anormale, affirme-t-il. Les dons pour François Fillon doivent être dirigés vers Les Républicains. Le parti en a besoin pour financer les campagnes de la présidentielle et des législatives. Pour cette dernière, nous avons budgété 7,5 millions d’euros, que nous comptons récolter par des dons". L'équipe de François Fillon n'a rien changé à la situation malgré de multiples appels pour y mettre fin. "À chaque fois, l’équipe de François Fillon me répond 'oui bien sûr, pas de problème'", regrette Daniel Fasquelle.



Malgré les révélations de Mediapart, le microparti continue sa campagne de don. "Cela n’a aucun sens, c’est absolument incompréhensible et cela doit cesser. Le parti est au service du candidat", assure le trésorier des Républicains.