publié le 20/03/2017 à 14:03

Une nouvelle mise en examen va être notifiée dans l'affaire des emplois présumés fictifs qui touche François Fillon et des membres de sa famille. Marc Joulaud, actuel maire de Sablé-sur-Sarthe, ancien employeur de Penelope Fillon et lui-même ex-assistant parlementaire et ancien suppléant du candidat de la droite, a été convoqué par les juges d'instruction en vue d'une mise en examen.



La date de sa convocation n'a pas été précisée. "Je serai entendu dans les prochains jours, a indiqué Marc Joulaud, par la voix son attachée parlementaire Vanessa Charbonneau. J'ai reçu une convocation en vue d'une mise en examen. Je répondrai à toutes les questions des juges". Il s'agira de la deuxième mise en examen dans ce dossier après celle de François Fillon mardi 14 mars, et en attendant peut-être celles de sa femme Penelope et de leurs deux enfants Marie et Charles.

Marc Joulaud a employé Penelope Fillon

Marc Joulaud, 49 ans, avait remplacé en juillet 2002 François Fillon, alors nommé au gouvernement, à son siège de député. Il avait employé Penelope Fillon comme assistante parlementaire. Le 25 janvier, Le Canard Enchaîné a révélé que la femme de l'ex-Premier ministre avait été son assistante parlementaire à l'Assemblée nationale, et posé la question d'un possible emploi fictif. Entre 1986 et 2013, auprès de François Fillon ou de son suppléant Marc Joulaud (2002-2007), Penelope Fillon a perçu 680.380 euros net, soit environ 3.600 euros mensuels net.

L'enquête menée par les juges d'instruction cherche à déterminer si Penelope Fillon a effectivement exercé une activité pendant les années où elle a été rémunérée en tant qu'assistante parlementaire de son mari, puis de Marc Joulaud quand son mari était au gouvernement ou à Matignon. François Fillon, mis en examen mardi notamment pour détournement de fonds publics et complicité d'abus de biens sociaux pour les possibles emplois fictifs de sa femme et de deux de leurs enfants comme assistants parlementaires, a de nouveau défendu sa femme. "J'ai employé mon épouse et la réalité de son travail est indéniable", a-t-il assuré aux juges.