Nicolas Domenach : "Fillon le Balafré, c'est plus chic que Fillon l'Éventreur"

publié le 20/03/2017 à 09:55

"On n'attendait pas le fils de notaire provincial si réservé, si obstinément effacé, si longtemps planqué, on n'attendait pas 'Mister Nobody' - ainsi que l'appelaient ses ennemis - prendre la pose avantageuse du rebelle, du résistant, de l’insoumis, lui qui avait fait de soumission vertu", s'étonne Nicolas Domenach à propos de François Fillon. "Voilà qu'il se révèle insurgé, révolté galvanisant ses fidèles à la sortie de la messe par ses prêches enflammés", poursuit le journaliste.



"François Armand Charles Fillon jubile même à se mettre en scène en effet en 'combattant balafré', il serait un chef à plumes dont les blessures, profondes l’auraient marqué de cicatrices qui font sur son visage peintures de guerre", ajoute-t-il. Et de notre que ". Mais "Fillon le Balafré" est aussi un surnom de théâtre guerrier qui résonne étrangement.

Certes "c'est plus chic que Fillon l'Éventreur, Fillon l'Étrangleur ou encore Fillon la Teigne", note-t-il. "Mais ce surnom charrie d'étranges références que ce passionné de séries et de films noirs américains ne peut ignorer", fait remarquer encore Nicolas Domenach.