La mise en examen de Fillon modifie-t-elle le cours de la présidentielle ?

publié le 14/03/2017 à 22:02

Détournement de fonds publics, complicité et recel de détournement de fonds publics, recel et complicité d'abus de biens sociaux, manquement aux obligations de déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique... Les charges retenues contre François Fillon, mis en examen mardi 14 mars, sont lourdes. "La mise en examen ne change rien à la présomption d'innocence", rappelle Anne Rosencher, "même s'il est de plus en plus pris dans un flagrant délit de parjure médiatique". En effet, l'ancien Premier ministre avait promis qu'il renoncerait à se présenter en cas de mise en examen. Or, c'est "exactement ça que les gens lui reprochent aujourd'hui", constate la directrice adjointe de la rédaction de L'Express.



Le député de Paris avait en effet celui qui a "bâti son image initiale comme le prix de vertu" a aujourd'hui une telle résistance qu'il est aujourd'hui en train de se bâtir une image d'"homme de fer ou l'homme de marbre" qui donne le sentiment, à force d'être impavide, d'être invulnérable, analyse Alain Duhamel.

Personne ne peut dire sérieusement que tout cela l'arrange Jean-Luc Mano Partager la citation





Dans ce socle de droite qui s'apprête à voter pour François Fillon, Jean-Luc Mano distingue les personnes criant au complot à ceux, de plus en plus nombreux, iront voter, malgré l'affaire. Ces derniers sont guidés par le programme, la volonté d'alternance ou encore pour le désir de revanche sur François Hollande. "Pour le reste, personne ne peut dire sérieusement que tout cela l'arrange", s'étonne le conseiller en communication.

Pour Jean-Christophe Buisson, le jour est à marquer d'une pierre blanche pour le Républicain, qui peut se targuer d'une double victoire. "Celle d'avoir pris tout le monde à contre-pied en avançant de 24 heures cette affaire chez le juge en évitant les caméras et les images désastreuses" et celle d'avoir échappé aux chef d'inculpation "les plus graves" de trafic d'influence ni les abus de biens sociaux.



On refait le monde avec :

- Anne Rosencher, directrice adjointe de la rédaction de L'Express

- Jean-Christophe Buisson, directeur de la rédaction du Figaro Magazine

- Jean-Luc Mano, conseiller en communication

- Alain Duhamel, éditorialiste